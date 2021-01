Украина выразила соболезнования Индонезии из-за катастрофы самолета вблизи Джакарты

КИЕВ. 10 января. УНН. Украина стоит рядом с народом и правительством Индонезии в трагических событиях вокруг авиакатастрофы в Джакарте. Об этом сообщил в Twitter глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Поражен трагическими сообщениями о катастрофе авиарейса Sriwijaya SJ182 в Индонезии. Я глубоко сочувствую семьям жертв. В это сложное время Украина стоит рядом с народом и правительством Индонезии", - написал Кулеба.

Как сообщалось ранее в УНН, спасатели нашли возможные остатки пассажиров и обломки самолета.

Напомним, 9 января стало известно, что с самолетом рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air потеряли связь авиадиспетчеры в Индонезии вскоре после вылета лайнера из столицы страны Джакарты. Речь идет о самолете серии Boeing 737-500.

Позже было объявлено, что самолет упал в воду недалеко от индонезийской столицы Джакарты через несколько минут после вылета.

По данным министерства транспорта страны, на борту находилось 62 человека, в том числе около 10 детей.

Как сообщалось ранее в УНН, по данным МИДа, на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Индонезии, не было украинцев.

Shocked by tragic reports of Sriwijaya Air Flight # SJ182 crash in Indonesia. My deepest sympathy is with the families of the victims. Ukraine stands with the people and the government of Indonesia at this difficult time @Kemlu_RI @Menlu_RI