Нотариус заплатил министру юстиции Малюське 60 тыс. долларов за "решение своего вопроса" - политолог

КИЕВ. 10 января. УНН. Частный нотариус Максим Юдин, который ранее фигурировал в рейдерском захвате 35 объектов столичной недвижимости, якобы заплатил министру юстиции Денису Малюське 60 тысяч долларов за защиту его интересов. Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий, опубликовав скриншот удаленного сообщения Юдина, сообщают "Факты", информирует УНН.

Как пишет Голобуцкий, законные собственники захваченной недвижимости обратились в Коллегию Минюста по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации.

Коллегия встала на их сторону и решила аннулировать действия нотариуса Юдина. Однако министр Малюська отказался подписать это решение.

"Объяснение этому банально простое — коррупция. Оказывается, что Малюська уже закрывал доступ к реестру недвижимого имущества Юдину после того, как история стала публичной в конце октября 2020 года. Но сам Юдин публично заявил, что занес Малюське за решение вопроса 60 тысяч долларов и не получил ни решения, ни денег назад. Нотариус прямо угрожал Малюське, что имеет доказательства передачи денег, достаточные для уголовного преследования министра", — написал Голобуцкий.

По информации Голобуцкого, он якобы собрал совещание по поводу передачи взятки, на котором показательно отчитал подчиненных, однако после продолжил тянуть с подписанием решения Коллегии и даже вернул его на пересмотр, что беспрецедентно.

"Наверное, Малюська, как настоящий бизнесмен, испугался публичных обвинений в невыполнении обязательств за оплаченные услуги? Если так, то тут он перепутал бизнес и государственные интересы. А нарушение государственных интересов за деньги — это коррупция. Возможно, уже хороший повод сделать "запрос от народа" к министру юстиции: а сведите, пожалуйста, все просчеты стоимости своих услуг как министра в одну табличку на Facebook! Людям очень нужно! Это же не очень честно, что одни нотариусы могут этими услугами пользоваться, т.к. ориентируются в стоимости, а другие — нет. Времена сложные — думаю многие из пока не привлеченных нотариусов были бы готовы подзаработать на чужой недвижимости так, как это делает нотариус Юдин", — написал политолог.

Он также призвал директора НАБУ Артема Сытника обратить внимание на этот кейс.

Напомним, в октябре 2020 года адвокат Татьяна Козаченко детально рассказала о схеме по рейдерскому захвату недвижимости в Киеве — при помощи махинаций с госреестрами было захвачено 35 объектов недвижимости в столице.