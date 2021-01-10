ООС: с начала суток боевики один раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 10 января. УНН. По состоянию на 17:00 10 января боевики нарушили однажды "режим тишины" вблизи Авдеевки - без потерь. Об этом сообщил пресс-центр ООС во время вечернего сведения, информирует УНН.

"По состоянию на 17:00 10 января 2021 года ... в течение текущих суток, 10 января, на большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в полдень в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станковой противотанкового гранатомета.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

"Среди украинских воинов боевых потерь нет", - резюмировали в ООС.

Как сообщалось ранее в УНН, боевики за минувшие сутки трижды нарушили "режим тишины".