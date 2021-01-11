Президент Чехии сравнил события в Вашингтоне с украинским Майданом

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Чехии Милош Земан сравнил события вокруг Капитолия в Вашингтоне с украинским Майданом. Об этом он сказал в интервью изданию Blesk, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

“В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, не люблю Майдан. А сейчас это имеют прямо дома американцы”, — заявил он.

Земан добавил, что “не может вспомнить, хотя, наверное, в истории такие случаи были, но не были в американской истории, любого американского президента, который бы уходил с таким позором”.

Земан отметил, что последние события в Вашингтоне показали “трусость политика, который уходит”, и Дональд Трамп “косвенно стал причиной смерти пятерых людей, которые в большинстве были его сторонниками”. Реакции Дональда Трампа на такие высказывания Милоша Земана нет.

Ранее сравнения событий вокруг Капитолия с украинским Майданом позволил себе сделать первый заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский. Он назвал сцены в Вашингтоне “в стиле Майдана”.

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Группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа 6 января после митинга в Вашингтоне ворвалась в здание Капитолия, где в это время проходила совместная сессия палат Конгресса США. Они должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. В заседании объявлен перерыв, полиция Капитолия эвакуировали членов Конгресса из здания. Пять человек погибли, 52 человека были арестованы.

В одном из удаленных сообщений в Twitter Дональд Трамп назвал штурм здания Конгресса своими сторонниками “естественной реакцией”. 9 января соцсеть Twitter навсегда заблокировала Трампа из-за риска “подстрекательства к насилию”. Сам Трамп в официальном твиттере президента США обвинил социальную сеть в запрете свободы слова. Впоследствии его сообщения удалили оттуда.

В пятницу Министерстово юстиции США выдвинуло обвинения 13 лицам в преступных действиях на территории Капитолия. В частности был арестован участник акции, который ранее распространил в соцсетях видео того, как он сидит в кабинете спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также записал видео в котором рассказал, что не был арестован в среду, а смог выйти без помех.

Среди обвиняемых и республиканец-конгрессмен парламента штата Западная Вирджиния Делл Деррик, который распространил видео своего участия в штурме Капитолия.

В ФБР заявили, что расследование и правоохранительные действия продолжаются.