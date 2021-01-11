У председателя Тернопольской ОГА повторно обнаружили COVID-19

КИЕВ. 11 января. УНН. Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш повторно заболел COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно”, — написал Труш.

Он добавил, что в прошлый раз тяжело перенес болезнь.

“По своему опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно”, — подчеркнул глава ОГА.

Он призвал граждан ответственно отнестись к карантинц.

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“Для их введения есть веские основания, а именно — высокий риск роста заболеваемости, ведь в период праздников многие контактировали между собой. Если мы сейчас не локализируем инфекцию, за две-три недели последствия могут быть критическими”, — написал Труш.

При этом Труш добавил, что карантинные мероприятия в Украине “значительно мягче”, чем в других европейских странах.