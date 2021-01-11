У председателя Тернопольской ОГА повторно обнаружили COVID-19
КИЕВ. 11 января. УНН. Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш повторно заболел COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно”, — написал Труш.
Он добавил, что в прошлый раз тяжело перенес болезнь.
“По своему опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно”, — подчеркнул глава ОГА.
Он призвал граждан ответственно отнестись к карантинц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Ибо правительство требует”: мэр Тернополя передумал бойкотировать “локдаун”
“Для их введения есть веские основания, а именно — высокий риск роста заболеваемости, ведь в период праздников многие контактировали между собой. Если мы сейчас не локализируем инфекцию, за две-три недели последствия могут быть критическими”, — написал Труш.
При этом Труш добавил, что карантинные мероприятия в Украине “значительно мягче”, чем в других европейских странах.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 115 026 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 19 767 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.