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У председателя Тернопольской ОГА повторно обнаружили COVID-19

У председателя Тернопольской ОГА повторно обнаружили COVID-19

КИЕВ. 11 января. УНН. Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш повторно заболел COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно”, — написал Труш.

Он добавил, что в прошлый раз тяжело перенес болезнь.

“По своему опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно”, — подчеркнул глава ОГА.

Он призвал граждан ответственно отнестись к карантинц.

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“Для их введения есть веские основания, а именно — высокий риск роста заболеваемости, ведь в период праздников многие контактировали между собой. Если мы сейчас не локализируем инфекцию, за две-три недели последствия могут быть критическими”, — написал Труш.

При этом Труш добавил, что карантинные мероприятия в Украине “значительно мягче”, чем в других европейских странах.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 115 026 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 19 767 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Тернополь и Тернопольская область, Коронавирус
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