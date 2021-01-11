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Зеленский завтра в Киеве будет принимать президента Молдовы Санду

Зеленский завтра в Киеве будет принимать президента Молдовы Санду

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 12 января, в Киеве проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду, во время которой должно быть подписано ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"12 января Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться в Украине с официальным визитом. По результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.

В УГО предупредили, что "12 января в связи с официальным визитом в Украину президента Республики Молдова Майи Санду возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве". Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках центральной части города.

Напомним, 10 декабря стало известно, что избранная президент Молдовы Майя Санду отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в должности президента.

Также на днях новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что надеется на установление "хороших отношений" между Республикой и Россией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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