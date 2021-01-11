В МИД отреагировали на слова Земана о Капитолие и Майдане: ничего общего

КИЕВ. 11 января. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента Чехии Милоша Земана, который сравнил события в Вашингтоне в здании Капитолия и украинский Майдан и отметил, что это все равно, что сравнить Земана с Вацлавом Гавелом. Об этом он написал на своей страничке в Twitter, передает УНН.

“Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально — оба президента Чехии, но на самом деле — ничего общего”, — написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Чехии сравнил события в Вашингтоне с украинским Майданом.

Также напомним, что группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа 6 января после митинга в Вашингтоне ворвалась в здание Капитолия, где в это время проходила совместная сессия палат Конгресса США. Они должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. В заседании был объявлен перерыв, полиция Капитолия эвакуировала членов Конгресса из здания. Пять человек погибли, 52 человека были арестованы.

Добавим, что ранее сравнение событий вокруг Капитолия с украинским Майданом позволил себе сделать первый заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский. Он назвал сцены в Вашингтоне “в стиле Майдана”.