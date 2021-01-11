"Голос" жалуется на блокирование финансирования из бюджета: в НАПК готовят ответ

КИЕВ. 11 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило государственное финансирование для партии "Голос". В политсиле расценили это как давление. Об этом написала лидер партии Кира Рудык в Facebook, передает УНН.

"Новый год начинается с неприятных сюрпризов для партии Голос... НАПК приостановило государственное финансирование для партии Голос", - написала Кира Рудык.

По ее словам, у Нацагентства по предупреждению коррупции "возникли претензии к оформлению соглашений и актов выполненных работ у наших подрядчиков и к тому, что мы заплатили арендную плату за офисы трех наших территориальных организаций".

"Фракция "Голоса" расценивает это как давление на независимую и единую неолигархическую парламентскую партию... Основным источником финансирования операционной деятельности партии остаются государственные средства, предусмотренные законом... Попытка лишить нас государственного финансирования является безосновательной. И на данный момент мы готовимся оспаривать это позорное решение", - продолжала Рудык.

Также нардеп отметила, что возглавляемая ею политсила "призывает НАПК не превышать свои полномочия и оставаться независимым органом".

На просьбу корреспондента УНН прокомментировать ситуацию в НАПК указали, что в настоящее время готовят официальный ответ. "На данный момент мы готовим ответ на данное заявление", - заявили в пресс-службе НАПК.

Добавим, по данным НАПК, по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" Национальному агентству в 2020 году утверждены расходы в объеме 283 530,9 тыс. грн. Из этих средств, как указано, партии должны были получить средства пропорционально количеству полученных голосов избирателей, "Голос", в частности, из пяти политсил наименьшую сумму, а именно - 18 985,15 тыс. грн.

"Голос" также дополнительно должен был получить 14 176,55 тыс. грн за соблюдение гендерных квот при формировании избирательных списков.

Напомним, НАПК выявило ряд нарушений в отчете партии Пальчевского.