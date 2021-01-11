Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,28 -0,1181  EUR: 34,91 0,0630 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
В ближайшие дни в Украине ударят морозы - синоптики
В ближайшие дни в Украине ударят морозы - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7875

Киево-Печерскую Лавру могут вычеркнуть из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО - Береза

Киево-Печерскую Лавру могут вычеркнуть из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО - Береза

КИЕВ. 11 января. УНН. ЮНЕСКО может исключить из списка объектов Всемирного наследия комплекс Киево-Печерской Лавры в связи с незаконным строительством на ее территории дома. Об этом сообщил народный депутат VIIІ созыва Борислав Береза, подчеркнув: владельцем скандального дома является бизнесмен и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, передает УНН со ссылкой на delo.ua.

"На YouTube было удалено одно из видео программы "Под личный контроль" по жалобе Геннадия Балашова. Геннадий был упомянут в расследовании как собственник строительства, которое, по мнению археологов и экспертов, угрожает статусу охранной зоны ЮНЕСКО (Лавра — София Киевская)", — говорится в сообщении.

При этом он заострил внимание на том, что это первый случай удаления видео за все время существования его YouTube-проекта.

"Мы работаем над восстановлением видео. В худшем варианте мы его перезальем. А еще могу сказать, что, увидев реакцию "героев" нашего расследования, я решил в ближайшее время сделать ещё одну программу на эту тему. А может и не одну. Надо показать всё и всех. Подробно", — пообещал Береза.

В свою очередь отметим: по информации издания "Типичный Киев" в расследовании Березы речь также шла о том, что в связи со скандальным строительством против Балашова еще в 2016 году было возбуждено уголовное производство, а само строительство сопровождалось мошеннической схемой, в результате которой пострадали его инвесторы.

Источник: УНН
Теги: ЮНЕСКО, Киево-Печерская Лавра
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.