Нардепов оштрафовали более чем на 30 млн грн из-за прогулов

КИЕВ. 11 января. УНН. Депутаты, которые не выходили на работу или пропускали заседания Верховной Рады, заплатили более 30 млн грн штрафов за прошлый год. Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам Регламента профильного парламентского комитета, нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов в эфире канала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

"Мы предполагали в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета. То есть, если за месяц процент голосования у депутата меньше 70%, то депутат не получает 42 тыс. грн депутатских. Таким образом, например, в прошлом году более 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет..." - рассказал нардеп.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Верховная Рада Украины проголосовала законопроект о лишении народных депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы. Президент подписал его 25 октября 2019 года. Он вступил в силу 1 ноября 2019 года.

Напомним, в 2019 году из-за прогулов пятому президенту Украины Петру Порошенко, председателю партии "Слуга народа", заместителю председателя фракции Александру Корниенко, нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому и еще 78 нардепам было приостановлено возмещение расходов на общую сумму более 3 млн грн.