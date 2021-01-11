На выборы мэра Харькова повлияют фактор Авакова, позиция Ярославского и масштаб региона - Добкин

КИЕВ. 11 января. УНН. Бывший мэр Харькова и экс-председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин назвал в интервью телеведущей Наталье Влащенко факторы, которые повлияют на предстоящие в этом году выборы мэра "первой столицы", передает УНН.

В их числе Добкин отметил объективную значимость для страны и власти региона, на долю которого приходится порядка десятой части населения Украины. А также два момента, связанные с влиянием министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (в прошлом также экс-губернатора Харьковской области) и известного бизнесмена Александра Ярославского.

Михаил Добкин считает, что нынешняя местная власть Харьковской области тесно сотрудничает с Аваковым, и он прямо влияет на политические процессы в регионе даже при том, что уже давно "перерос" местный уровень. "Те или иные люди, которые представляли Авакова, они ему предложили поднять "кейс Кернеса" и положить его ему (Авакову) под ноги", - сказал политик.

Влияние Александра Ярославского на ситуацию в городе и области Добкин оценил так: "Он на Харьков как влияет? Если он видит, что это городу полезно — ему все равно, какая фамилия у мэра. Он своих людей нигде не расставляет. Любой умный мэр будет с ним (Ярославским) дружить". Михаил Добкин связывает этот факт со вкладом бизнесмена в развитие региона. "Ярославский решил остаться в истории Харькова как человек, которого будут вспоминать, как многих, кто оставил след в нашей истории. Как меценат, который оставляет в городе серьезные инфраструктурные проекты", - заявил он в интервью.

Как известно, Добкин в 2006 году был избран на пост городского головы Харькова, а руководителем его избирательного штаба был Геннадий Кернес, впоследствии занимавший пост секретаря Харьковского городского совета и исполняющего обязанности городского головы. В 2010 году Кернес сам стал мэром Харькова, а Добкин в том же году возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. В 2020 году Добкин проявил активность на местных выборах: летом заявлял о желании баллотироваться в мэры Киева, а осенью был зарегистрирован кандидатом в мэры Харькова, но 4 октября снял свою кандидатуру в пользу Кернеса.

После смерти Кернеса в декабре 2020 года средства массовой информации активно обсуждают вопрос назначения в Харькове выборов нового мэра. Возможными датами называют 28 марта 2021 года (если будут проведены необходимые процедурные действия на уровне Верховной Рады) или 31 октября 2021 года. В настоящее время обязанности городского головы Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.