ООС: боевики шесть раз открывали огонь, один военный погиб

КИЕВ. 11 января. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Павлополь российско-оккупационные войска открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вблизи Песков противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

Как отметили в пресс-центре, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина. На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

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Также неподалеку Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет вражеского беспилотника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. БПЛА был обезврежен.



Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 10 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.