ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка из-за отсутствия доказательств вручения ему повестки

КИЕВ. 11 января. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в применении принудительного привода к голове Окружного админсуда Киева Павла Вовка из-за отсутствия доказательств, подтверждающих получение подозреваемым повестки о вызове в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сообщается, что к ВАКС поступило ходатайство прокурора Специализированной прокуратуры Офиса Генерального прокурора о применении к главе Окружного административного суда Киева меры пресечения в виде залога. При рассмотрении указанного ходатайства прокурор в порядке ст. 141 УПК Украины, заявил ходатайство о приводе подозреваемого, поскольку тот в судебное заседание не явился и о причинах неявки не сообщил. Прокурор в ходе судебного заседания подчеркивал, что глава Окружного админсуда Киева был должным образом уведомлен о дате, времени и месте судебного заседания.

"Наряду с этим, отметил судья, отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове. Лицо, которое сообщало о вызове, во время того, как подозреваемый садился в автомобиль, действительно бросило в авто два листа бумаги. Однако, суд не получил доказательств, что эти листы были именно повесткой о вызове", - говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что какого содержания были указанные два листа бумаги - тоже не понятно.

"Поэтому, следственный судья ВАКС, учитывая отсутствие доказательств подтверждения получения подозреваемым повестки о вызове или ознакомления его с ее содержанием другим путем, не удовлетворил ходатайство прокурора по поводу последнего", - пояснили в суде.

Напомним, 5 января ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Отметим, что НАБУ вручило голове ОАСК Вовку повестку в суд на корпоративе экс-нардепа. Также НАБУ опубликовало видео с вручением повестки Вовку в суд, которую он выбросил.

Как уже сообщал УНН, 17 июля 2020 гожа прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении голове Окружного административного суда города Киева, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с главой ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.