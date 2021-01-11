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США ввели санкции в отношении ряда украинцев

США ввели санкции в отношении ряда украинцев

КИЕВ. 11 января. УНН. Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении некоторых украинцев и организаций. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на прес-службу Министерства финансов США.

По версии ведомства, лица и организации, попавшие в санкционный список, являются частью связанной с Россией “сети влияния”, имеющей отношение к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу.

Так, в санкционный список США по Украине вошли:

1. Александр Дубинский,
2. Дмитрий Ковальчук,
3. Константин Кулик,
4. Александр Онищенко,
5. Антон Симоненко,
6. Андрей Телиженко,
7. Петр Журавель

А также вошли организации:

1. “Эра-Медиа”,
2. информагентство Only News,
3. ресурс NabuLeaks,
4. “Скептик”/ “Бегемот Медиа”.

Напомним, в сентябре США ввели санкции против народного депутата Деркача за вмешательство в выборы.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, Украина
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