США ввели санкции в отношении ряда украинцев

КИЕВ. 11 января. УНН. Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении некоторых украинцев и организаций. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на прес-службу Министерства финансов США.

По версии ведомства, лица и организации, попавшие в санкционный список, являются частью связанной с Россией “сети влияния”, имеющей отношение к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу.

Так, в санкционный список США по Украине вошли:

1. Александр Дубинский,

2. Дмитрий Ковальчук,

3. Константин Кулик,

4. Александр Онищенко,

5. Антон Симоненко,

6. Андрей Телиженко,

7. Петр Журавель

А также вошли организации:

1. “Эра-Медиа”,

2. информагентство Only News,

3. ресурс NabuLeaks,

4. “Скептик”/ “Бегемот Медиа”.

Напомним, в сентябре США ввели санкции против народного депутата Деркача за вмешательство в выборы.