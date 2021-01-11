Не надо навязывать героев: Верещук о рациональном подходе к истории Украины

КИЕВ. 11 января. УНН. Украинцы должны учиться рациональному подходу к истории. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, комментируя дискуссии о роли ОУН УПА в историческом прошлом Украины, передает УНН.

"Политика Владимира Зеленского заключается в том, чтобы сшивать страну. Сшивать - это значит толерантное отношение, с помощью органов местного самоуправления, через местные органы власти, к культуре, истории и особенностям культуры и истории в наших регионах", - сказала Верещук.

Она добавила, что украинцам не надо навязывать героев.

"Нам надо научиться рационально подходить к истории, к тем страницам, которые могут построить в будущем основы развитой Украины. А если мы будем конфликтовать, переводить это в область и плоскость только конфликта и обострения конфликта, мы никогда не построим свою Украину", - говорит нардеп.