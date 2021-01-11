Иней в камере и боли в спине: Украина требует от РФ предоставить медпомощь политзаключенному Выгивскому

КИЕВ. 11 января. УНН. Украинский политзаключенный Валентин Выгивский находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии из-за этого Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием прекратить позорные действия и восстановить права гражданина Украины на жизнь, надлежащие условия содержания, получение необходимой медицинской помощи и связь с внешним миром. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Украинский политзаключенный Валентин Выгивский находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии, как он пишет - уже держится из последних сил. Сегодня получила сообщение от матери Валентина с такими тревожными новостями от сына. Он также сообщает, что продолжает находиться в полной изоляции от внешнего мира. Телевизор, радио, газеты остаются недоступными, а прогулки происходят в отдельной клетке", - отметила она.

По словам Денисовой, единственная возможность общения - бумажные письма, но такая переписка ограничивается на период его содержания в ШИЗО. В дополнение, они доходят только в адрес родителей. Последнее письмо от Валентина родители получили 22 октября 2020 года.

"Валентин также жалуется на сильные боли в позвоночнике, однако в тех условиях, где он содержится, он не может получить надлежащую медицинскую помощь. Отмечаю, что Валентин 7-й год находится в незаконном заключении и сейчас его удерживают в "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" в помещении камерного типа с рядом ограничений. В частности, ему запрещены телефонные переговоры с родными, долгосрочные свидания, ограниченное количество пищевых продуктов, которые можно купить в тюремном магазине. В камере постоянный холод - когда морозы стены покрываются инеем", - добавила она.

Кроме того, периодически Валентина по надуманным причинам переводят в ШИЗО, предусматривающий еще больше ограничений. Такой режим содержания в помещении камерного типа - сроком 6 месяцев и ШИЗО - сроком 15 суток, дежурят уже почти 4 года.

Кроме того, из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, представителей консульской службы Украины в РФ не допускают к нашему соотечественнику.

"В очередной раз обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием прекратить позорные действия и восстановить права гражданина Украины на жизнь, надлежащие условия содержания, получения необходимой медицинской помощи и на связь с внешним миром. Призываю к соответствующей реакции международное сообщество о нарушении ст. 2 Европейской Конвенции по правам человека, ст. 10, 20, 30, 37, 39 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН в отношении Валентина Выгивского, а также прошу не прекращать давление на РФ с целью скорейшего освобождения всех украинских политзаключенных", - подытожила она.

Напомним, Валентина Выгивского задержали в сентябре 2014 года, а в декабре 2015 года Московский областной суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж в авиационной сфере.

Также сообщалось, ранее осужденного российским судом Валентина Выгивского помещали в одиночную камеру тюрьмы с худшими условиями содержания.