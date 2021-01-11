Минобразования: при дистанционном обучении сокращается время работы учащихся с техникой, а не уроки

КИЕВ. 11 января. УНН. При дистанционном обучении в школе есть требования к организации учащихся с техническими средствами, продолжительность обучения за компьютером ограничивается, однако, это не влияет на продолжительность уроков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который вступил в силу с 1 января 2021 года, ограничивает время непрерывной работы с техническими средствами обучения, в частности компьютерами, планшетами, другими гаджетами. В то же время продолжительность учебных занятий, определенная ст. 10 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", остается неизменной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регламент дистанционной работы предусматривает требования к организации работы с техническими средствами. Так, ограничено время непрерывной работы с техническими средствами обучения:

• для учащихся 1 класса - не более 10 минут;

• для учащихся 2-4 классов - не более 15 минут;

• для учащихся 5-7 классов - не более 20 минут;

• для учащихся 8-9 классов - 20-25 минут

• для учащихся 10-11 (12) классов на 1 час занятий - до 30 минут, на 2 часа занятий - 20 минут

• при сдвоенных учебных занятиях для учащихся 10-11 (12) классов - не более 25-30 минут на первом учебном занятии и не более 15-20 минут на втором учебном занятии.

"Итак, продолжительность учебных занятий, определенная Законом "О среднем образовании", сохраняется: 35 минут для 1 класса, 40 минут для 2-4 классов, 45 минут для 5-12 классов. Ограничивается только время непрерывной работы с компьютером во избежание рисков для здоровья", - добавили в МОН.

Также отмечается, что во время такого обучения обязательным является проведение упражнений по двигательной гимнастике и гимнастике для глаз.

Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет пояснил, что с 8 до 24 января в Украине, во время локдауна, в части школ продолжаются каникулы, а в части - организуют дистанционное обучение.



