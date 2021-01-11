Зеленский подписал закон о назначении "ковидных" доплат вирусологам и биохимикам

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении оплаты труда немедицинских специалистов в сфере здравоохранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения" № 1123-IX, который парламент принял 18 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что документ имеет цель повышения уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, вовлеченных в оказание медицинских услуг, однако имеющих высшее немедицинское образование.

"На сегодня в клинических лабораториях работают специалисты с высшим профессиональным немедицинским образованием: биологи, биохимики, бактериологи и другие, которые проводят диагностику COVID-19, при этом не получают доплаты к заработной плате, установленной для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом. Подписанный Президентом закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

Так, Кабинет министров со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект №4464 относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата.



