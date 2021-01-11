Ясько больше не возглавляет украинскую делегацию в ПАСЕ – ее заменила Мезенцева

КИЕВ. 11 января. УНН. Делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы на своём онлайн заседании заменила главу Елизавету Ясько на нардепа от “Слуги народа” Марию Мезенцеву. Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

“Мария Мезенцева стала новой главой украинской делегации в ПАСЕ. Только что после более чем 3-часовых дебатов делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы на своём онлайн заседании заменила главу делегации Украины в ПАСЕ. Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от Слуги народа Мария Мезенцева. За неё проголосовало 10 членов делегации от Слуги народа, оба представителя ОПЗЖ и представитель “За Майбутнє”, — написал Гончаренко.

Также он добавил, что представители ЕС, Голоса, Батькивщины и некоторые Слуги народа за это не голосовали.

Ранее Ясько сообщила, что украинская делегация планирует поехать на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет в гибридном формате.

Напомним Елизавета Ясько возглавила делегацию Украины в ПАСЕ в сентябре 2019 года.