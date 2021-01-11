Верещук прокомментировала митинги против повышения коммунальных тарифов

КИЕВ. 11 января. УНН. Сразу в нескольких областях Украины продолжаются митинги против повышения коммунальных тарифов. Если правительство не объяснит такое повышение - количество акций протестов будет увеличиваться. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Если правительство не объяснит в ближайшее время как люди должны выживать за эти пенсии, за эти мизерные заработные платы платя, по моему мнению, такие непомерные тарифы, конечно, что они могут масштабироваться. Я читала объяснение правительства, все-таки пыталась дойти до сути, почему правительство считает, что нужно отменить 100 кВт льготного начисления. И есть определенная логика. Правительство говорит, так как для себя я поняла, льгота была для всех: и для богатых, и для бедных, а сейчас мы будем персонально помогать нуждающимся. А богатые, те кто могут себе позволить - пусть платят рыночную цену, мол, что эта льгота и разница в цене была компенсирована правительством", - сказала она.

Верещук добавляет, что возможно такое решение логично, но людям нужно все подробно объяснить, так как на государство уже никто не надеется. К тому же украинцы боятся, что количества субсидий заложенных в бюджете хватит не на всех.

"Люди этого боятся и я прекрасно их понимаю, и на фоне пандемии, на фоне карантина, на фоне потери работы, я абсолютно людей понимаю. И очень надеюсь, что на этой неделе правительство, выйдя с каникул, с отпусков точно возьмется за это. Потому что у нас, поверьте, будет разбор полетов очень серьезный", - резюмирована она.

Напомним, в Харьковской, Николаевской и Полтавской областях люди вышли на акции протеста против роста тарифов.