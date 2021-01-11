Украинская делегация выбрала Мережко кандидатом на должность вице-президента ПАСЕ

КИЕВ. 11 января. УНН. Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы избрала кандидатом на должность вице-президента ПАСЕ Александра Мережко. Об этом в Facebook написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"Как и в прошлом году кандидатом на пост вице-президента ПАСЕ избран Александр Мережко", - написала Кравчук.

Также она добавила, что из-за новых вызовов в которых оказался мир украинская делегация в ПАСЕ меняет свою стратегию и подходы.

"Это определенная смена парадигмы делегации, изменение стратегического подхода, поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой, как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до Парламента, занимаясь международной деятельностью", - написала Кравчук.

Также она добавила, что бывшая глава делегации Елизавета Ясько остается очень важным ее членом и продолжает наравне со всеми другими работать на благо страны.

Напомним, делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы на своем онлайн заседании заменила главу Елизавету Ясько на нардепа от "Слуги народа" Марию Мезенцеву.

Как сообщал УНН, Елизавета Ясько возглавила делегацию Украины в ПАСЕ в сентябре 2019 года.