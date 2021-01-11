Президент Молдовы Санду выехала в Киев на автомобиле
КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Молдовы Майя Санду отправилась с первым официальным визитом в Украину на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба президента Молдовы, передает газета Ziarul de Garda, информирует УНН.
Пресс-секретарь президента Сорина Штефирца объяснила, что делегация решила выехать в Киев на автомобиле, а не самолетом, так как это снижает расходы. По ее словам, это наиболее эффективный способ передвижения во время пандемии.
Официальная встреча представителей Украины и Молдовы состоится завтра, 12 января. Санду проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
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В состав молдавской делегации входят, кроме президента, девять человек. В том числе советник президента по вопросам внешней политики Кристина Герасимова, посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан, советник президента по энергетике Серджиу Тофилат.
Это первая официальная зарубежная поездка Санду.
Предыдущий президент Молдавии Игорь Додон проиграл выборы в ноябре Санду с результатом 42,26 против 57,74%. Она вступила в должность 24 декабря.