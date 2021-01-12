Украина на инаугурации президента США представит посол Ельченко

КИЕВ. 12 января. УНН. Украина 20 января на инаугурации президента США Джозефа Байдена официально будет представлена послом Украины в Вашингтоне Владимиром Ельченко. Об этом пишет УНН со ссылкой на посольство Украины в США.

“В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все другие страны на инаугурации 46-го президента США (Джозефа Байдена. — ред.) будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в США Владимир Ельченко”, — говорится в сообщении.

Избранный президент США принесет присягу на балконе Конгресса США в присутствии приглашенных гостей и многотысячной толпы американцев.

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Из-за карантинных мер, связаных с пандемией COVID-19, инаугурационный комитет объявил об ограничении церемонии, а команда Джозефа Байдена и Камалы Харрис обратилась к американцам с просьбой оставаться дома в этот день.

Кроме того, предусматриваются изменения в процедуре традиционного шествия президента от Капитолия к Белому дому.

Напомним, Байден приветствует присутствие на своей инаугурации Майка Пенса, но не Дональда Трампа.