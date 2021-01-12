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Украина на инаугурации президента США представит посол Ельченко

Украина на инаугурации президента США представит посол Ельченко

КИЕВ. 12 января. УНН. Украина 20 января на инаугурации президента США Джозефа Байдена официально будет представлена послом Украины в Вашингтоне Владимиром Ельченко. Об этом пишет УНН со ссылкой на посольство Украины в США.

“В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все другие страны на инаугурации 46-го президента США (Джозефа Байдена. — ред.) будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в США Владимир Ельченко”, — говорится в сообщении.

Избранный президент США принесет присягу на балконе Конгресса США в присутствии приглашенных гостей и многотысячной толпы американцев.

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Из-за карантинных мер, связаных с пандемией COVID-19, инаугурационный комитет объявил об ограничении церемонии, а команда Джозефа Байдена и Камалы Харрис обратилась к американцам с просьбой оставаться дома в этот день.

Кроме того, предусматриваются изменения в процедуре традиционного шествия президента от Капитолия к Белому дому.

Напомним, Байден приветствует присутствие на своей инаугурации Майка Пенса, но не Дональда Трампа.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден, посол, инаугурация
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