На Керченском мосту задержали автомобили с крымскими татарами - Чубаров

КИЕВ. 12 января. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что на Керченском мосту были задержаны не менее восьми автомобилей с крымскими татарами. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

По его словам, они направлялись в российский Ростов-на-Дону на заседание суда 12 января, на котором должен был быть объявлен приговор фигурантам белогорского “дела Хизб ут Тахрир” Энверу и Ризе Омеровым, а также Айдеру Джеппарову.

“Получили сообщение из Крыма. Опять русские оккупанты задерживают крымских татар на мосту из Керчи на Тамань. Задержаны восемь автомобилей, в которых в направлении Ростова-на-Дону ехали 27 крымских татар. Они уехали, чтобы успеть на заседание суда по белогорского „дела Хизб ут-Тахрир“. Люди ехали, чтобы завтра (12 января. — ред.) во время оглашения приговора быть рядом с крымскими татарами, которым его объявят”, — заявил Чубаров в видеообращении.

В то же время общественная инициатива “Крымская солидарность” сообщает, что известно об остановке 11 автомобилей, в которых около 40 пассажиров, которые выехали в Ростов-на-Дону.

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На данный момент нет комментариев соответствующих ведомств аннексированного Крыма и России относительно этой информации.

Напомним, 11 января в Южном окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону состоялось заключительное судебное заседание по белогорскому “делу Хизб ут-Тахрир”, на которой подсудимые Энвер и Риза Омеровы, а также Айдер Джаппаров выступили с последним словом. 12 января в 10:00 по местному времени запланировано объявление итогов по этому делу.

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Украинские правозащитные организации требуют от России немедленно освободить всех политзаключенных, в том числе фигурантов белогорского “дела Хизб ут-Тахрир”.

В Крыму продолжают проводить флешмобы в их поддержку. Свои фотографии в поддержку крымских татар общественному объединению “Крымская солидарность” прислали более 1000 человек.