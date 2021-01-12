Российский Следком начал распоряжаться бывшим санаторием "Украина" в Крыму

КИЕВ. 12 января. УНН. Российский Следственный комитет начал распоряжаться бывшим санаторием "Украина" в Гаспре (Ялта). Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу Следкома России, передает УНН.

“Санаторий включает четыре спальных корпуса, расположенных на территории благоустроенного парка, прилегающего к морскому побережью. Комплекс оборудован залами для занятия физкультурой, кабинетами для физиотерапевтического лечения различного спектра заболеваний, бассейном, работающим круглый год. Вся инфраструктура находится в рабочем состоянии”, — говорится в сообщении.

В Следкоме уточнили, что, с учетом сложной и напряженной работы следователей и криминалистов, “ведомственный санаторий станет дополнительной мерой медицинской поддержки”.

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“Он (санаторий. — ред.) расширит возможности и позволит более оперативно вести восстановления и лечения сотрудников и пенсионеров СК России, членов их семей, а также родственников погибших офицеров ведомства”, — сообщили в ведомстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому крымский санаторий “Батькивщина” в Гаспре (Ялта) передается в федеральную собственность и ведения СК РФ.

До аннексии Крыма Россией этот санаторий назывался “Украина”.

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В марте 2014 году в оккупированном Крыму “национализировали” около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.