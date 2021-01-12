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Сегодня в Киеве состоится встреча президентов Украины и Молдовы

Сегодня в Киеве состоится встреча президентов Украины и Молдовы

КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня президент Владимир Зеленский встретится в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду, во время которой должны быть заключены несколько двусторонних документов, информирует УНН.

“12 января Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться в Украине с официальным визитом. По результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов”, — сообщили накануне в Офисе Президента Украины.

В свою очередь, в УГО предупредили, что 12 января в связи с официальным визитом в Украину президента Республики Молдова Майи Санду возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве.

Вечером 11 января стало известно, что Санду решила осуществить свой первый официальный визит в Украину на автомобиле.

Напомним, 10 декабря стало известно, что выбранная президенткой Молдовы Майя Санду отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в должности президента.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Молдова, Владимир Зеленский
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