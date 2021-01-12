За прошлый год в Украине провели более 200 трансплантаций костного мозга - Минздрав

КИЕВ. 12 января. УНН. В 2020 году в Украине было произведено 204 трансплантации костного мозга, а за границу на лечение отправили 182 украинцев. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Всего в 2020 году было совершено 204 трансплантации костного мозга. Конечно. Потребность полностью не обеспечена. Поэтому продолжает действовать программа лечения за рубежом. В 2020 году 182 пациента отправлены на лечение трансплантации костного мозга за границу и это больше, чем в любые предыдущие года. В 2019 году это количество было 162", - сказал Степанов.

Также Степанов добавил, что такие операции в Украине проводят шесть учреждений здравоохранения.

Напомним, по информации Минздрава, в 2021 году в Украине планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, что почти в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом.