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За прошлый год в Украине провели более 200 трансплантаций костного мозга - Минздрав

За прошлый год в Украине провели более 200 трансплантаций костного мозга - Минздрав

КИЕВ. 12 января. УНН. В 2020 году в Украине было произведено 204 трансплантации костного мозга, а за границу на лечение отправили 182 украинцев. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Всего в 2020 году было совершено 204 трансплантации костного мозга. Конечно. Потребность полностью не обеспечена. Поэтому продолжает действовать программа лечения за рубежом. В 2020 году 182 пациента отправлены на лечение трансплантации костного мозга за границу и это больше, чем в любые предыдущие года. В 2019 году это количество было 162", - сказал Степанов.

Также Степанов добавил, что такие операции в Украине проводят шесть учреждений здравоохранения.

Напомним, по информации Минздрава, в 2021 году в Украине планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, что почти в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, трансплантация
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