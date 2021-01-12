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Зеленский встретился с президентом Молдовы Санду тет-а-тет

Зеленский встретился с президентом Молдовы Санду тет-а-тет

КИЕВ. 12 января. УНН. В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Молдова Майи Санду, которая находится в Украине с официальным визитом, началась встреча президентов Украины и Молдовы в формате "с глазу на глаз". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На площади перед Мариинским дворцом рота почетного караула отрапортовала высокой гостье. Прозвучали гимны Украины и Молдовы, после чего главы государств совершили обход воинов почетного караула. Президент Молдовы Майя Санду поздоровалась "Слава Украине".

Владимир Зеленский и Майя Санду представили членов украинской и молдавской делегаций.

После началась встреча глав государств в формате "с глазу на глаз", после которой запланированы украинско-молдавские переговоры в расширенном составе под председательством Президента Украины и президента Республики Молдова.

После завершения переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

В УГО предупредили, что 12 января в связи с официальным визитом в Украину президента Республики Молдова Майи Санду возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве.

Ранее стало известно, что Санду решила осуществить свой первый официальный визит в Украину на автомобиле.

Источник: УНН
Теги: Молдова, Президент, Владимир Зеленский
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