Подаренная Лаврову украинская икона хранилась в банке и стоит 12,5 млн евро - СМИ

КИЕВ. 12 января. УНН. Старинная икона из оккупированного Луганска, подаренная главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе МИДа РФ Сергею Лаврову, оценивается в 12,5 млн евро и сохранялась в банке Bank of Srpska, который обанкротился. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал BN TV.

"Спорная 300-летняя золотая икона из Луганска, подаренная главой президиума БиГ Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею Лаврову, стоимостью невероятных 12,5 млн евро, была депонирована в банк Bank of Srpska, который поглотил бывший банк UKIO", - говорится в информации, полученной телеканалом из источников, приближенных к администрации Додика.

Согласно данным источника, Додику рассказали, что у них есть подарок для Лаврова - позолоченная икона, которая хранилась на депозите Banka Srpska, оставленная владельцем UKIO Bank, владельцами которого были литовцы, и этим он "осчастливит министра иностранных дел России" и укрепит его дружеские связи с Россией.

Сообщается, что Додик объяснил, что этим подарком он вернет России только то, что принадлежит им, и тем самым еще больше укрепит свои связи с этой страной.

"Сама передача подарков в восточной части Сараево, как утверждает источник, выходила за пределы всех протоколов", - отмечается в сообщении.

Напомним, глава Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обещает вернуть икону из Луганска, которую он передал главе российского министерства иностранных дел Сергею Лаврову, тем, кто ему ее передал. У главы президиума Боснии объяснили, что икона, которую подарили Лаврову - якобы была "семейной реликвией".

После этого глава МИДа Украины Кулеба резко отреагировал на невозврат Украине похищенной иконы из Луганска.

Ранее офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщил посольству Украины в Боснии и Герцеговине о том, каким образом она оказалась на территории другого государства и как попала к политику.

В свою очередь Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз.

Как сообщал УНН, в декабре посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел БиГ с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский представитель Милорад Додик, когда тот посещал БиГ.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело из-за того, как украинская золота икона прибыла в страну.