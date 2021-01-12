Э-демократия: в Украине анонсировали новую онлайн-платформу

КИЕВ. 12 января. УНН. В Украине до конца года запустят национальную платформу электронной демократии "ВзаємоДія" для коммуникации граждан с органами государственной власти. Об этом рассказала на брифинге заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рябчинская, передает корреспондент УНН.

"Мы анонсируем запуск в этом году национальной платформы э-демократии "ВзаємоДія". Мы нацелены на то, чтобы эта цифровая площадка стала открытой для коммуникации между органами исполнительной власти, и люди приобщались к принятию решений", - сказала Рябчинская.

Отмечается, что, зайдя на эту платформу, человек сможет принять участие в конкурсах, присоединится к петициям и различному взаимодействию с исполнительными органами власти. На портале будут собраны различные инструменты информации о разных сферах или отраслях.

"В течение 2021-2023 годов на платформе появятся электронные обращения и электронные запросы, отслеживание статуса их прохождения и полученные ответы", - добавила Рябчинская.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, которым начинает экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронной форме.