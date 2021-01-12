Децентрализация: Житомирская область лидирует по передаче имущества общинам

КИЕВ. 12 января. УНН. По Украине идет процесс передачи имущества с районного уровня на уровень территориальных общин. Лидирует Житомирская область (передано 100%), а самый низкий показатель в Закарпатской области (передано 26%). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"В областях продолжается процесс передачи имущества с районного уровня в коммунальную собственность территориальных общин. Минрегион осуществляет мониторинг этого процесса. В целом по стране по 65% объектов уже принято решение о постановке на баланс территориальных общин. Это 16 546 объектов из 25 274, связанных с передачей в собственность территориальных общин", - говорится в сообщении.

Лидером в передаче имущества является Житомирская область, где передано 100% объектов. Одни из самых высоких показателей передачи объектов имеют Ивано-Франковская (99%), Черкасская (94%), Днепропетровская (93%), Запорожская (92%), Черновицкая (91%), Одесская (88%) и Тернопольская (85 %) области.

Активно работают также райсоветы и территориальные общины Волынской (79%), Ровенской (75%), Черниговской (75%), Николаевской (74%) и Херсонской (71%) областей. Самый низкий показатель в Закарпатской области, где из 2 тыс. объектов передали только 529, что составляет 26%.

Напомним, Верховная Рада и правительство приняли все законодательные и подзаконные акты по изменению административно-территориального устройства в стране, однако в областях возникают трудности с передачей имущества. Глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства профильного парламентского комитета, народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин все же считает, что провести все процедуры успеют раньше определенного законодательством срока - до 1 июля 2021 года.



