Открыто производство из-за лишения свободы 120 граждан Украины на территории оккупированного Крыма

КИЕВ. 12 января. УНН. Открыто уголовное производство по факту незаконного лишения свободы 120 граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова с целью недопущения их присутствия в судебном заседании по “делу Хизб ут-Тахрир”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

“Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова (ч.2 ст.146 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что вечером, 11 января, под видом проверок документов и автомобилей, 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупационными “правоохранителями” с целью недопущения их присутствия на судебном заседании по “делу Хизб ут-Тахрир”, которое состоялось сегодня утром в Ростове-на-Дону.

Как сообщалось, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что на Керченском моста были задержаны не менее восьми автомобилей с крымскими татарами.

Напомним, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону принял решение о заключении крымских татар — фигурантов белогорского “дела Хизб ут-Тахрир” — Энвера и Ризы Омерова — на 18 и 13 лет соответственно, Айдер Джаппарова — на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.