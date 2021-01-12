КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронных коммуникациях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

Закон "Об электронных коммуникациях" (реестр. №3014) был принят Верховной Радой 16 декабря 2020 года и подписан президентом 12 января 2021 года.

По сообщению ВР, этот закон устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра. Он определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.

По данным экспертов, документ предусматривает защиту прав абонентов, а также упрощает разрешительные процедуры для компаний. У абонентов появится возможность внесудебного урегулирования споров между абонентом и оператором, а для бизнеса станет меньше бюрократических преград во внедрении новых технологий.

"Работа начинается снова, возобновим работу рабочей группы, начинаем работать над законопроектом о регуляторе (проект №4066)", - сообщил глава профильного комитета Александр Федиенко.

Напомним, 16 декабря после вето Президента Владимира Зеленского Верховная Рада приняла законопроект об электронных коммуникациях.