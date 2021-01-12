Зеленский подписал закон об электронных коммуникациях
Владимир Зеленский
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронных коммуникациях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.
Закон "Об электронных коммуникациях" (реестр. №3014) был принят Верховной Радой 16 декабря 2020 года и подписан президентом 12 января 2021 года.
По сообщению ВР, этот закон устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра. Он определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.
По данным экспертов, документ предусматривает защиту прав абонентов, а также упрощает разрешительные процедуры для компаний. У абонентов появится возможность внесудебного урегулирования споров между абонентом и оператором, а для бизнеса станет меньше бюрократических преград во внедрении новых технологий.
"Работа начинается снова, возобновим работу рабочей группы, начинаем работать над законопроектом о регуляторе (проект №4066)", - сообщил глава профильного комитета Александр Федиенко.
Напомним, 16 декабря после вето Президента Владимира Зеленского Верховная Рада приняла законопроект об электронных коммуникациях.
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