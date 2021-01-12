Зеленский призвал ЕС "уделить повышенное внимание" странам "Восточного партнерства" относительно вакцин

КИЕВ. 12 января. УНН. Во время встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду, Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что страны Европейского Союза должны уделять странам инициативы "Восточное партнерство" повышенное внимание относительно получения вакцины от COVID-19, информирует УНН.

"Поскольку сегодня для всех стран инициативы ЕС "Восточное партнерство", в частности Украины и Молдовы, является принципиально важным получение вакцин, мы подробно обсудили этот вопрос с госпожой Санду. Считаю, что странам "Восточного партнерства" должно уделяться повышенное внимание государствами Европейского Союза в вопросах совместных процедур закупки и ускоренной поставки вакцины", - отметил Президент.

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В завершение Зеленский поблагодарил Майю Санду "за визит в Киев" и отметил, что отдельная часть переговоров была посвящена стратегическому вопросу интеграции Украины и Республики Молдова в Европейский Союз.

Напомним, УНН сообщал, что Зеленский встретился с президентом Молдовы Санду тет-а-тет.

Добавим, что во время встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой цели - строительство магистрали "Киев - Кишинев".

Также стало известно, что президенты Украины и Молдовы создадут совместный Совет.

Относительно вакцин от COVID-19, то на днях главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время и сообщил о письме от COVAX.

Добавим, по данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что речь идет о 1,9 млн доз вакцины. Начало поставок ожидается в феврале.