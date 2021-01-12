Скандал относительно подписи Кернеса: в городском совете Харькова отрицают подделку

КИЕВ. 12 января. УНН. В Харьковском городском совете заявили, что подпись Геннадия Кернеса под назначением Игоря Терехова настоящая и, что они работают исключительно в рамках украинского законодательства. Об этом говорится в заявлении Харьковского городского совета, передает УНН.

"Весь вчерашний день и сегодняшнее утро ленты новостей пестрят заголовками вроде "Подпись Кернеса подделали на важном документе: полиция ведет расследование", "В Харькове начали расследование о подделке подписи Кернеса на важном документе" и так далее в том же духе", - говорится в заявлении.

В городском совете отмечают, что многие СМИ пишут об этом, как о свершившемся факте, совершенно забывая указать, что правоохранительные органы проводят простую стандартную проверку по заявлению одной из депутаток Харьковского городского совета, которой, по непонятным горсовету причинам, показалось, что подпись Геннадия Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова была поддельной.

"Уточним: "поддельная "цифровая подпись, в принципе невозможна. Харьковский городской совет заявляет, что работает исключительно в рамках украинского законодательства, которое не только позволяет, но и стимулирует использование электронного документооборота", - отмечается в заявлении.

Также в горсовете считают, что подобная информация является попыткой дискредитировать городскую власть Харькова.

"Харьковский городской совет призывает всех успокоиться и дать полиции в спокойной обстановке убедиться, что все решения, принятые на сессии 9 декабря, были честными и законными. Также городской совет оставляет за собой право подать в суд на особо неблаговидные СМИ, которые распространяют фейковую информацию о якобы "подделке" подписи Геннадия Кернеса", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, депутат Алина Мустафаева обнародовала на своей странице в Facebook ответ Харьковской областной прокуратуры, в котором сообщалось, что сведения по ее обращению внесены в ЕРДР по ч.3 ст.358 УК.

Напомним, на харьковском городском кладбище № 2 похоронили мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря во возрасте 61 года в Германии.

Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря.

11 декабря стало известно, что у Кернеса не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клиники "Шарите".

Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.