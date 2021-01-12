Новости: Политика
12 января 2021, 17:15 • Анна Мурашко • 8400
Черногория снова будет впускать иностранцев без теста на COVID-19
КИЕВ. 12 января. УНН. Черногория снова разрешила въезд всем иностранцам в страну без теста на COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Черногории.
"Министерство здравоохранения Черногории вместе с Институтом общественного здоровья Черногории объявили об изменении действующих ограничений, связанных с распространением пандемии COVID-19:
• разрешен въезд в Черногорию всем иностранцам без теста;
• разрешено междугороднее движение", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Черногория запретила праздновать Новый год и обязала приезжих иметь отрицательный ПЦР-тест.
Источник: УНН
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