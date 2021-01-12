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Черногория снова будет впускать иностранцев без теста на COVID-19

Черногория снова будет впускать иностранцев без теста на COVID-19

КИЕВ. 12 января. УНН. Черногория снова разрешила въезд всем иностранцам в страну без теста на COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Черногории.

"Министерство здравоохранения Черногории вместе с Институтом общественного здоровья Черногории объявили об изменении действующих ограничений, связанных с распространением пандемии COVID-19:

• разрешен въезд в Черногорию всем иностранцам без теста;

• разрешено междугороднее движение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Черногория запретила праздновать Новый год и обязала приезжих иметь отрицательный ПЦР-тест.

Источник: УНН
Теги: МИД, Черногория, Коронавирус, тестирование
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