ООС: зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков

КИЕВ. 12 января. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Песков, кроме этого же вооружения применили и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Водяное, что на Приазовье, противник задействовал против наших защитников гранатометы различных систем, а возле Авдеевки - совершил еще и несколько выстрелов из стрелкового оружия. Неподалеку Верхнеторецкого вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета.

Как отметили в пресс-центре, на многочисленные обстрелы противника наши воины несколько раз открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 90 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 11 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.