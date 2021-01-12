Дело убийства Шеремета: суд добавил к делу 11 томов и объявил недельный перерыв

КИЕВ. 12 января. УНН. Шевченковский районный суд города Киева приобщил 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного разбирательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и объявил о перерыве до 19 января, передает корреспондент УНН.

"Суд посовещавшись на месте постановил приобщить предоставленные прокурором согласно ходатайству материалы к материалам уголовного производства... Суд перейдет к исследованию предоставленных прокурором материалов на следующем судебном заседании 19 января в 14:00", - сказала судья.

Так, прокурор ходатайствовал о приобщении 11 томов материалов следствия.

Кроме того, суд сегодня принял решение об отводе одного из представителей пострадавших - Андрея Мамалыги от участия в этом процессе.

Напомним, накануне Шевченковский районный суд Киева продолжил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.