Зеленский пригласил Илона Маска в житомирский музей Королева

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в Музей космонавтики имени Сергея Королева, который находится в Житомире. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей - Сергея Королева. Действительно, он был одним из самых лучших. Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева", - написал Зеленский.

Также Зеленский добавил твит Маска от 11 июля 2020 года, в котором тот рассказал, что пообщался с семьей Королева.

Напомним, Илона Маска после разговора с семьей Королева уже приглашали посетить Украину.

Как писал УНН, основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer - Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.

I'd like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine , to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY