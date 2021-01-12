Денисова обсудила со шведским послом освобождение около 110 удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму

КИЕВ. 12 января. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обсудила с послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом освобождение 109 удерживаемых украинцев, находящихся в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Об этом омбудсмен написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом по активизации сотрудничества со Швецией в сфере защиты прав человека, учитывая их председательство в ОБСЕ в 2021 году... Сообщила, что во время встречи 3 декабря 2020 года с так называемым "уполномоченным по прав человека в ДНР" Морозовой был обсужден вопрос о передаче 300 осужденных и 125 уголовных дел и производств относительно 133 человек. Однако, пока что так называемые "уполномоченные по правам человека" ОРДЛО утверждают, что все о чем говорилось может быть реализовано после определенного прогресса в Минском формате. Но прежде, это были не взаимосвязанные процессы, и теперь для решения поставленных задач я пытаюсь разделить их. Обсудили вопрос освобождения гражданских заложников и военнопленных", - написала Людмила Денисова.

Она отметила, что сейчас из-за отсутствия новых освобождений количество незаконно удерживаемых граждан на временно оккупированных территориях Донбасса увеличивается.

"По сравнению с августом 2020 года их количество увеличилось на 19 человек - с 235 до 254. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Отдельно поставили вопрос об освобождении 109 граждан Украины, которые находятся в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма, а также соблюдения прав граждан, в том числе крымских татар, которые после временной оккупации остались проживать на полуострове и притесняемых оккупационной властью. Также договорились, что по возможности господин Тобиас окажет содействие в организации встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде во время ее пребывания в Украине 18-19 января 2021 года", - добавила омбудсмен.

По ее словам, в течение 2018-2019 годов было переведено 386 осужденных со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей для дальнейшего отбывания наказания на контролируемой Украиной территории.

"60% лиц уже освобождены из мест лишения свободы. Сейчас в нашем реестре есть 450 осужденных лиц, желающих быть переведенными на контролируемую правительством Украины территорию, а также насчитывается 220 уголовных дел, которые остались в судах на временно оккупированных территориях Донбасса", - сказала Денисова.

Напомним, открыто производство из-за лишения свободы 120 граждан Украины на территории оккупированного Крыма.

Последний обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" сказали, что украинская сторона передала 14 человек.

В начале августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о подготовке нового обмена в формате "100 на 100". Ермак выразил надежду, что обмен состоится "скоро", но точной даты не представил.