Рада не поддержит Витренко на должность министра энергетики, если он не снизит тарифы - нардеп
Юрий Витренко
КИЕВ. 12 января. УНН. Верховная Рада Украины не поддержит назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики если он не снизит тарифы. Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил в эфире телеканала Zik, передает УНН.
"Сегодня было проведено совещание фракции "Слуга народа" с Премьер-министром, были поставлены жесткие условия, что проблема должна решиться в ближайшие сроки, потому что в противном случае будет поднята. Министр энергетики имеет испытательный срок. Вы помните, что Рада не поддержала его. Наверное, Президент или Премьер-министр будут подавать еще раз его кандилатуру на министра энергетики, господина Витренко. Если он справится с этим кризисом и сможет не просто снизить тарифы, а вернуть назад и продолжить именно политику снижения тарифов, тогда он сможет иметь шанс на то, что его назначат, он будет назначен министром энергетики. Иначе, разумеется, никаких шансов у него не будет", - отметил Устенко.
Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели онлайн встречу с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, на которой обсуждали ситуацию с повышением тарифов для населения.
Ранее УНН рассказывал, что уже несколько недель в ряде городов Украины продолжаются массовые акции протеста против роста тарифов, которые власти обещали не повышать.
Еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%, но "но не произошло, как хотелось".
Вчера, по информации пресс-службы ОП, и.о. министра энергетики Юрий Витренко представил "предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установления цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя".
Учитывая заявления представителей власти отметим, что еще 22 декабря УНН сообщил, что новый и.о. министра энергетики Юрий Витренко и правительство отменят льготный тариф для населения на электроэнергию.
А уже 28 декабря 2020 года власть официально сделала украинцам "подарок под елку": с 1 января 2021 года отменена льготная цена на электроэнергию для населения - теперь цена составляет 1,68 грн за 1 кВт-ч.
В то же время ГК "Нафтогаз Украины" сообщила о повышении цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 6,33 грн/куб. м в январе до 7,22 грн/куб. м в январе следующего года - на 14%, подключение к годовому тарифному плану для новых клиентов прекращается с нового года.
Далее, уже 4 января текущего года, НКРЭКУ обнародовала данные для 43 газораспределительных компаний. Самый низкий тариф на транспортировку газа заплатят потребители столичного "Киевгаза" - 0,31 грн за куб. м, а также потребители "Харьковгоргаза" - 0,35 грн за куб. м, и "Кременчуггаза" - 0,39 грн за куб. м. В свою очередь самую высокую стоимость распределения и транспортировки газа получили потребители услуг компании "Газовик" - 2,55 грн за куб. м. Как будет действовать в этой ситуации Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пока неизвестно.
Стоит отметить, что 17 декабря Верховная Рада не поддержала Юрия Витренко на должность министра энергетики, в частности из-за его антисоциальной политики.
Впрочем, уже 21 декабря по устному указанию из ОП Владимира Зеленского Витренко был назначен и.о. министра вместо Ольги Буславец. Ранее Витренко был топ-менеджером "Нафтогаза", который увеличил стоимость газа для населения с 1,4 грн до 6,9 грн за куб. м.