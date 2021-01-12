Козак о встрече в Берлине: разговор полезный, но "похвастаться нечем"

КИЕВ. 12 января. УНН. Советники "нормандской четверки" провели откровенную и полезную беседу, но решений не удалось достичь ни по одному вопросу. Похвастаться нечем. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи политических советников "нормандского формата" (Украина, Германия, Россия и Франция) в Берлине, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, Козак, комментируя переговоры в нормандском формате в Берлине заявил, что "похвастаться нечем".

"Советники "нормандской четверки" провели откровенную и полезную беседу, но решений не удалось достичь ни по одному вопросу", - отметил представитель РФ.

Однако, по его словам, советники "нормандской четверки" договорились встретиться еще раз в течение двух недель. Ожидается, что следующие переговоры пройдут в видеоформате.

Предыдущая встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 11 сентября 2020 года по Берлине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 23 декабря, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно обсуждать "только после реализации договоренностей предыдущей встречи", имея в виду встречу глав стран "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже.

В конце прошлого года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил журналистам, что: "Встреча советников глав государств "нормандской четверки" может состояться в январе 2021 года".