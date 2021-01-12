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Не все "за": культура бунтует против продления локдауна после 24 января

Не все "за": культура бунтует против продления локдауна после 24 января

КИЕВ. 12 января. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против продления локдауна после 24 января. Он уверен, что такое решение станет ударом для отрасли и не поддержит предложение, если его вынесут на обсуждение правительства. Об этом Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Жесткий карантин начался лишь пять дней назад. А Максим Степанов уже выступил с заявлением продлить локдаун в Украине после 24 января. Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги - не рано с выводами?" - написал Ткаченко.

Он отметил, что хотелось бы увидеть конкретные факты, являющиеся основанием для продления локдауна после 24 января.

"... иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу.

Если такая дискуссия будет поднята на Правительстве, в таких условиях - МКИП ее не поддержит", - резюмировал министр.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов призывает продлить жесткие карантинные ограничения и после 24 января.

На днях Степанов заявил, что жесткий карантин является стратегическим шагом: из-за сезонного увеличения количества больных гриппом и стабильно большого количества инфицированных COVID-19 в системе здравоохранения Украины могли бы возникнуть проблемы, но усиленный карантин с 8 по 24 января поможет справиться с нагрузками.

Также сегодня глава Минздрава рассказал, закончится ли пандемия после начала вакцинации.

Источник: УНН
Теги: Украина, культура, Коронавирус, карантин
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