Следующая встреча советников "нормандской четверки" должна состояться в течение двух недель - Козак

КИЕВ. 12 января. УНН. Советники "нормандской четверки" договорились встретиться еще раз в течение двух недель, чтобы обсудить вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи политических советников "нормандского формата" (Украина, Германия, Россия и Франция) в Берлине, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы в течение двух недель еще раз соберемся и обсудим все эти вопросы", - сказал он. Козак при этом не исключил, что переговоры состоятся в видеоформате.

Коснувшись сегодняшней встречи, он отметил, что она планировалась в начале ноября, но российская сторона настаивала на том, чтобы она прошла "не ради того, чтобы поговорить", только после согласования порядка и принципов.

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Козак уточнил, что такие переговоры планируется провести в таком же формате, с участием политических советников и представителей МИД четырех стран. Он отметил также, что коронавирус не сильно мешает проведению таких встреч. "Нам не сильно (мешает). Ограничений никаких нет", - сообщил Козак.

Кроме того, по информации СМИ, переговоры продолжались около шести часов.

Предыдущая встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 11 сентября 2020 года в Берлине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 23 декабря, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно обсуждать "только после реализации договоренностей предыдущей встречи", имея в виду встреча глав стран "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже.

В конце прошлого года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил журналистам, что: "Встреча советников глав государств "нормандской четверки" может состояться в январе 2021 года".