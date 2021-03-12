Степанов пообещал больницам современное медицинское оборудование

КИЕВ. 12 марта. УНН. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время визита в Клиническую больницу скорой помощи Львова заявил, что обеспечение медицинских учреждений высокоточным и современным оборудованием - это главный приоритет, передает УНН.

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"По сути, за год мы наверстываем то, что потеряли за предыдущие 5-6 лет. Но какое бы оборудование не получали больницы, без медиков оно не сможет спасать жизни людей. Поэтому врачи - это наше главное достояние", - сказал министр.

В больнице заработал уникальный для Украины робот-хирург Da Vinci, который может сверхточно удалять даже мельчайшие опухоли. Степанов был на операции, которую выполняли с применением этого аппарата.

По словам министра здравоохранения, в рамках государственной программы "Большое строительство" медицинские учреждения Украины получают необходимое оборудование.

Детали

На 1 января 2020 года все больницы Украины - государственные, коммунальные и частные - имели в совокупности 305 компьютерных томографов. В прошлом году за государственный счет приобрели 161 аппарат КТ, которые установили в медучреждениях каждой области. Получила компьютерный томограф и Клиническая больница скорой помощи города Львова.

"Степанов - первый министр, который за год дважды был во Львове в больнице скорой медицинской помощи. Сегодня, когда он зашел в хирургическое отделение, мы видели, с каким восторгом наблюдал за операцией. Это прекрасно, когда человек на своем месте и живет тем, что делает ", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Дополнение

Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова является крупнейшим медицинским учреждением в Западной Украине и рассчитана на 910 коек. В течение 2021-2022 годов здесь запланировано открытие нескольких новых отделений, развитие санавиации, строительство современного трансплантологического корпуса.