Пропагандист Лукашенко выдал скандальный спич об Украине
Григорий Азарёнок
КИЇВ. 12 марта. УНН. Пропагандист белорусского телевидения Григорий Азарёнок, который поддерживает Александра Лукашенко, выдал скандальный спич об Украине, передайте УНН.
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“Украинцы, родные наши славяне, как вы терпите это у власти? Как вы терпите бесконечную ярмарку разврата и роскоши на вашей крови? Вы выходили на Майдан бороться против коррупции. Победили? Да Янукович бомж по сравнению с тем, кто пришел после. Они распродали всю страну. Землю, заводы, порты, девушек”, — распинался Азарёнок.
Также к ведущему присоединился актер Владимир Гостюхин, известный по российскому сериалу “Дальнобойщики”, советскому кинофильму “В поисках капитана Гранта”.
Гостюхин стал рассказывать о своем пребывании в Луганске, контролируемом боевиками самопровозглашённой “ЛНР”, а также о "плачевном" положении дел в Украине.
“... Украина это же вообще сейчас — это беда. У меня там родственники живут, это беда. Это ж богатейшая страна была, сейчас осталось только вот землю распродавать. Там же уже ничего не осталось, промышленности нет”, — рассказал Гостюхин.
Азарёнок был согласен со всеми его заявлениями.
В конце эфира пропагандист призвал украинцев вспомнить своих атаманов, Тараса Бульбу, Сидора Ковпока.
Пользователи сети активно комментируют эти абсурдные слова.
Дополнение
Белорусский журналист Степан Путило и команда Telegram-канала Nexta (Нexta) в понедельник, 8 марта, выпустили на YouTube фильм-расследование о коррупции Александра Лукашенко под названием “Лукашенко. Золотое дно”.