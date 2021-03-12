КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции)" № 1256-IX, принятый Верховной Радой 18 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что этот закон закрепляет в украинском законодательстве определение понятия "детская порнография" и устанавливает уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера, притязания лиц, не достигших 16-летнего возраста, за изготовление и использование детской порнографии, за посещение или проведения мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего, а также за вовлечение ребенка к участию в таких мероприятиях.

Согласно документу, уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.

Также законом вводится особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.

"Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Ланцаротскую конвенцию) ратифицировано Законом Украины от 10 февраля 2012 года. Ее целями является предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей, борьба с этими явлениями, содействие национальному и международному сотрудничеству в указанной сфере, защита прав детей, ставших жертвами такого насилия", - отмечается в сообщении.

Так, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Дополнение

Верховная Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в законодательство по имплементации Конвенции Совета Европы, которым усиливается ответственность за совершение сексуального насилия над детьми.

Отметим, ранее в поддержку законопроекта выступил детский омбудсмен Николай Кулеба. Он сообщил, что на сегодня в Украине, в отличие от большинства цивилизованных государств мира, не криминализированно: просмотр порнографических материалов с участием детей, их приобретение, хранение (без цели сбыта или распространения), кибергруминг.



