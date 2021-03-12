Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей
Владимир Зеленский
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
Цитата:
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции)" № 1256-IX, принятый Верховной Радой 18 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что этот закон закрепляет в украинском законодательстве определение понятия "детская порнография" и устанавливает уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера, притязания лиц, не достигших 16-летнего возраста, за изготовление и использование детской порнографии, за посещение или проведения мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего, а также за вовлечение ребенка к участию в таких мероприятиях.
Согласно документу, уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.
Также законом вводится особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.
"Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Ланцаротскую конвенцию) ратифицировано Законом Украины от 10 февраля 2012 года. Ее целями является предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей, борьба с этими явлениями, содействие национальному и международному сотрудничеству в указанной сфере, защита прав детей, ставших жертвами такого насилия", - отмечается в сообщении.
Так, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Дополнение
Верховная Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в законодательство по имплементации Конвенции Совета Европы, которым усиливается ответственность за совершение сексуального насилия над детьми.
Отметим, ранее в поддержку законопроекта выступил детский омбудсмен Николай Кулеба. Он сообщил, что на сегодня в Украине, в отличие от большинства цивилизованных государств мира, не криминализированно: просмотр порнографических материалов с участием детей, их приобретение, хранение (без цели сбыта или распространения), кибергруминг.
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