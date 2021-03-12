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Президент подписал закон о ветеринарной медицине

Президент подписал закон о ветеринарной медицине

КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ветеринарной медицине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресслужу ОПУ.

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ветеринарной медицине" № 1206-ІХ, который парламент принял 4 февраля этого года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что документ совершенствует законодательство Украины в области ветеринарной медицины, в частности определяет основы деятельности в сфере охраны здоровья и благополучия животных, ветеринарной практики, производства и применения ветеринарных препаратов, а также обращения побочных продуктов животного происхождения.

Закон предусматривает лицензирование производства и импорта ветеринарных лекарственных средств, а также государственную регистрацию производства ветеринарных лекарственных средств, их обращение и применение.

"В документе также определяются болезни животных, подлежащих сообщению, и предусмотривающиї мониторинг болезней животных. Кроме того, закон определяет основные принципы обеспечения благополучия животных при содержании и предусматривает ответственность операторов рынка за нарушение требований законодательства о ветеринарной медицине и благополучии животных", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что таким образом создается комплексная и удобная в пользовании законодательная основа для ветеринарно-санитарных мероприятий, которая соответствует положениям Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Внедрение этого закона будет способствовать улучшению ветеринарно-санитарной и эпизоотической ситуации в Украине, повышению эффективности государственного управления системой ветеринарной медицины, улучшению условий хозяйствования в отрасли животноводства, наращиванию экспорта живых животных, продуктов животного происхождения и ветеринарных препаратов из Украины", - говорится в сообщении.

Заключительными положениями установлено, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через два года со дня вступления его в силу. Также предусматриваются льготные и переходные периоды со дня введения закона в действие.

Дополнение

Верховная Рада приняла в целом с необходимыми поправками законопроект № 3318 о ветеринарной медицине и благополучии животных. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов Украины.

Источник: УНН
Теги: медицина, Украина, законы, ветераны, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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