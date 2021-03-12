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За скандальный спич: пропагандист Лукашенко попал в базу "Миротворца"

За скандальный спич: пропагандист Лукашенко попал в базу "Миротворца"

Григорий Азаренок

КИЕВ. 12 марта. УНН. Журналист и ведущий пропагандистского телеканала СТВ Григорий Азаренок попал в базу данных "Миротворца". Об этом сообщает сайт организации, передает УНН.

Детали

Так, на сайте указаны причины внесения Азаренко в базу "Миротворцы": отрицание российской агрессии, антиукраинская пропаганда, превышение служебных полномочий, вмешательство в дела суверенного государства Украина, распространение кремлевской пропаганды.

Также отмечается, что он в начале 2021 года награжден медалью "За отвагу".

Дополнение

11 марта в эфире белорусского государственного телеканала СТВ пропагандист белорусского телевидения Григорий Азаренок, который поддерживает Александра Лукашенко, выдал скандальный спич об Украине.

Напомним

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко попал в базу данных "Миротворца".

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь
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