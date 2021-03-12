Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,75 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Снег и морозы еще задержатся в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Снег и морозы еще задержатся в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
23835

Президент Украины назначил представителя во Всемирной туристической организации

Президент Украины назначил представителя во Всемирной туристической организации

Сергей Погорельцев

КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский соответствующим указом назначил Постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) Сергея Погорельцева. Об этом пишет УНН со ссылкой н сайт ОП.

Цитата

“Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Испания Погорельцева Сергея Алексеевича Постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) по совместительству”, — говорится в указе от 12 марта.

Эту должность он будет занимать по совместительству.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, посол, ВТО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.