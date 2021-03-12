Президент Украины назначил представителя во Всемирной туристической организации

КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский соответствующим указом назначил Постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) Сергея Погорельцева. Об этом пишет УНН со ссылкой н сайт ОП.

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“Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Испания Погорельцева Сергея Алексеевича Постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) по совместительству”, — говорится в указе от 12 марта.

Эту должность он будет занимать по совместительству.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.